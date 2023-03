Twee jonge verdachten aangehouden voor rol bij explosies, zou gaan om broers

Twee jonge verdachten zijn gisteren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee explosies. Een 16-jarige jongen kwam naar voren in het onderzoek naar de explosie bij een kapperszaak op de Hoofdweg in West. Een 19-jarige man zou mogelijk een rol hebben gespeeld bij een explosie aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West. De twee zouden broers van elkaar zijn.

De politie kwam de twee verdachten op het spoor nadat er dna-sporen van hen zijn aangetroffen op de plaatsen delict. In één woning en bijbehorende box in Amsterdam zijn bij doorzoeking zwaar vuurwerk en een gas alarmpistool aangetroffen.

Broers

De twee verdachten zouden broers van elkaar zijn. Beiden zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachten in de onderzoeken.

100 explosies

Vorige week werd nog bekend dat vorig jaar 100 explosies plaatsvonden in de stad. Zo ging er binnen een dag twee explosieven af voor de deuren van Café in the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen bij het Leidseplein en bij The Harbour Club aan de Cruquiusweg. Beide zaken werden op last van burgemeester Halsema na de explosies enkele weken gesloten. Een 16-jarige jongen werd begin dit jaar veroordeeld voor de explosie bij The Harbour Club.