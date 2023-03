Al paar duizend euro opgehaald voor uitvaart verongelukte Lydia (46)

De vrouw die afgelopen zondag overleed aan de gevolgen van een aanrijding op de Weesperstraat is de 46-jarige Lydia Helaha. De familie van Lydia, die door vrienden Titi werd genoemd, is een crowdfunding gestart om de kosten van haar uitvaart te dekken. Als er meer geld dan nodig binnenkomt, gaat dat naar een fonds voor de twee kinderen van Lydia, die in Noord woonden.