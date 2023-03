Politie schiet op minderjarige verdachten na woningoverval in Zuidoost

Bij een gewapende woningoverval in Zuidoost zijn woensdagavond twee bewoners mishandeld. Kort daarna heeft de politie drie minderjarige verdachten aangehouden. Bij die aanhouding loste de politie meerdere gerichte schoten.

De politie krijgt rond 21.40 uur een melding binnen van een verdachte situatie. De tipgever ziet een groep jongens een portiek van de flat Gooioord binnengaan en vertrouwt de situatie niet. Kort daarna dringen de jongens gewapend een woning in de flat binnen, waar ze de twee bewoners mishandelen.

Gericht geschoten

De jongens vluchten vervolgens, ze hebben meerdere spullen meegenomen. Na een korte zoekactie kan de politie in de buurt drie verdachten aanhouden. Tijdens die aanhouding lossen agenten meerdere waarschuwingsschoten, ook wordt er gericht geschoten. Niemand raakt daarbij gewond. De politie kan nog niet zeggen of er ook door de verdachten is geschoten.

Op foto's is te zijn dat er na het incident allerlei koffers en tassen op straat lagen. Ook was een groot gebied een behoorlijke tijd afgezet vanwege onderzoek. De bewoners die mishandeld werden zijn ter plaatse behandeld aan hun verwondingen.