Schoten gelost na woningoverval in Zuidoost, groot gebied afgezet

De politie werd rond 21.50 uur opgeroepen. Volgens een politiewoordvoerder waren agenten heel snel ter plaatse, waarna er geschoten werd.

Hij spreekt wel van een onduidelijke situatie. Of er geschoten is door de verdachten of door agenten is nnog niet bekend. Er is in ieder geval niemand geraakt.

Volgens omstanders liggen er op straat allerlei koffers en tassen. De politie heeft een groot gebied afgezet en doet onderzoek.