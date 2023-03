Groot onderhoud aan enige straat in Holysloot: ''We hebben er ook last van''

Aan de Dorpsstraat, de enige straat in Holysloot, wordt groot onderhoud uitgevoerd. De rijweg krijgt een nieuwe fundering en ondergrondse kabels en leidingen worden vervangen waardoor de straat toekomstbestendig is. Maar voordat het zover is hebben de bewoners uit het gewoonlijk rustige dorpje met behoorlijk wat ongemakken te maken. Daarom reist Het Verkeer af naar landelijk Noord.

We spreken iemand van de Dorpscommissie van Holysloot tijdens het uitlaten van zijn hond. Hij is blij dat het onderhoud eindelijk plaatsvindt, wel is hij teleurgesteld in de uitvoering. ''Het was een project dat in april (2022) zou beginnen en in september zou klaar zijn. We zitten nou al in maart en het is nog steeds niet klaar. Dat heeft heel veel nadelige consequenties voor de mensen gehad.''

''We hebben wel regelmatig dat de elektriciteit uitvalt, soms echt een hele dag, of geen wifi. Dat is wel even lastig, dat je weer niet thuis kan werken.''

De bewoners merken veel van de werkzaamheden, vertelt een dame. ''We hebben er ook last van en er gaan ook regelmatig kabels kapot of iets.'' Een andere bewoner, die momenteel tegenover een luide aggregaat woont, legt uit: ''We hebben wel regelmatig dat de elektriciteit uitvalt, soms echt een hele dag, of geen wifi. Dat is wel even lastig, dat je weer niet thuis kan werken.'' Maar haar man haast zich te zeggen dat ze ondanks de overlast blij zijn dat de infrastructuur in hun geliefde dorp verbeterd wordt. ''It's gonna be great!''

Natte voeten

Nu er aan de weg wordt gewerkt kunnen de bewoners niet met de auto bij hun perceel komen. Daarom is er een tijdelijke parkeerplaats ingericht aan het begin van het dorp. Om daar vanuit huis te komen moeten de bewoners door het zand op de weg of door het weiland. Dan is er nog de uitdaging om geen natte voeten te krijgen, want de parkeerplaats staat voor een groot deel blank. ''Ja, daar hebben we last van, vooral bij rijplaten zie je dat heel goed, die verzakken door de drassige bodem en op het moment dat we daar weer nieuw zand onder leggen gebeurt precies hetzelfde'', legt Lenten uit.

De bewoonster van Holysloot besluit tenslotte: ''Het uiteindelijke resultaat is een prachtige nieuwe Dorpsstraat, dus ik kan klagen, maar ik kan ook zeggen: Het is oké .''