The Movies is weer open: "Ons geduld wordt beloond"

The Movies op de Haarlemmerdijk is na een sluiting van bijna drie jaar weer open. En daar zijn zowel de bezoekers als de medewerkers heel blij mee. AT5 nam een kijkje bij de vernieuwde oudste bioscoop van Amsterdam.

Wie vaker in The Movies is geweest, zal zaal 1, ondanks de renovatie, herkennen. De artdeco-wandtapijten, het plafond, rode stoelen... De overige zalen zijn daarentegen flink op de schop genomen. Zo is het aantal stoelen in zaal 2 teruggedrongen van 90 naar 42 stoelen. Alles om de 'kijkbeleving' te optimaliseren.