Wisselvallig weekend met kans op stevige buien: "Mogelijk klap onweer"

Vandaag start droog met hier en daar wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en valt lokaal wat regen. Het wordt zacht met temperaturen van 11 tot 17 graden, meldt Weeronline.

Ook zaterdag laat de zon zich even zien en is het op die momenten prima toeven buiten. Echter trekken in de middag stevige buien vanuit het zuiden over het land. Daarbij is lokaal kans op veel regen in korte tijd. "Mogelijk zit er ook een klap onweer tussen", aldus de weerdienst. Wel is het erg zacht met zo'n 13 tot 17 graden.

Zondag begint met een aantal buien, maar wordt geleidelijk droger. Doordat de wind van zuid naar west draait wordt er iets minder zachte lucht aangevoerd. De temperatuur komt daardoor met zo'n 12 graden iets lager uit dan de dag ervoor.

Na het weekend krijgen we te maken met een behoorlijk natte periode.