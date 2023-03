Onderhoud aan bomen in de stad: ''Aan buitenkant vaak niks te zien''

In de stad staan naar schatting 1 miljoen bomen, waarvan een derde door de gemeente wordt beheerd. Jaarlijks worden ze geïnspecteerd op ziekte, afsterving of aantasting. In Het Verkeer gaan we langs in Nieuw West waar een boom is gekapt en de grond klaar wordt gemaakt voor het planten van een nieuwe boom.

Quote "Amsterdammers zijn erg betrokken bij hun bomen" Omgevingsmanager Nandini Nejal

We spreken omgevingsmanager Nandini Nejal in Nieuw-West. Zij benadrukt dat het kappen van bomen erg gevoelig ligt onder Amsterdammers. ''Amsterdammers zijn over het algemeen erg betrokken bij hun bomen'', vertelt Nejal. Ze krijgt dan ook vaak vragen van bewoners waarom een boom gekapt moet worden. ''De boom ziet er nog goed uit'', zeggen ze dan. ''Maar meestal is het in de boom, dat hij van binnen wordt opgegeten. En dat kan je niet van de buitenkant zien'', aldus Nejal. Ook krijgt Nejal vragen waarom bomen in de nacht gekapt worden. ''Soms hebben we te maken met nachtwerkzaamheden. Dat is als een boom dichtbij de trambaan staat. Om een boom veilig te kunnen kappen moet de spanning van de bovenleiding af. En dat kan alleen in de nacht'', legt Nejal uit.

Gekapte bomen vervangen Binnen de gemeente is er de afspraak dat iedere gekapte boom wordt vervangen voor een nieuwe. De nieuwe boom hoeft niet op dezelfde plek te komen. Er wordt eerst naar een geschikte plek in de buurt gekeken en als dat niet lukt, dan wordt de boom ergens anders in de stad geplant.



Eén van de plekken waar een nieuwe boom gaat komen is op de Professor J.H. Gunningstraat in Nieuw West. ''De oude boom hier is gekapt omdat hij onveilig werd voor de omgeving'', vertelt adviseur Groen Ton Rumphorst. Naast hem ligt de oude boomstronk. ''Die hebben we er net uitgehaald en nu zijn we bezig een nieuwe groeiplaats te maken waardoor de nieuwe boom die geplant gaat worden 40,50 jaar mee kan.''

Werkzaamheden planten nieuwe boom

Als de nieuwe boom is geplant zit het werk er nog niet op. ''We hebben op de nieuwe boom vier jaar nazorg'', aldus Rumphorst. En dat betekent water geven, snoeien en monitoren. ''En dan kunnen we de boom overdragen aan de gemeente Amsterdam.'' Op de vraag of hij dan trots is komt een duidelijk antwoord: ''Op elke boom die we planten zijn we trots.''