Heitinga richt zich na verlies Klassieker op de achtervolging: "Ik ben de laatste die zal opgeven"

Ondanks dat Ajax de Klassieker in eigen huis met 2-3 heeft verloren, blijft John Heitinga positief. "Ik ben de laatste die opgeeft", vertelt hij in een persconferentie na de wedstrijd. "We gaan wederom de achtervolging inzetten", vervolgt hij.

John Heitinga sprak zich na het verlies van vandaag uit over de spelers en de wedstrijd. "De openingsfase was voor Feyenoord en daarna was die volledig voor ons. Daarin kwamen we terecht met 2-1 voor. Het is dat zij die bal binnenkoppen en dat moeten we vooral onszelf aanrekenen."

'Dit moet beter'

Dat de club nog wat stappen te zetten heeft, daar is Heitinga duidelijk over. Waar het deze wedstrijd fout ging, daar heeft hij zelf ook nog vraagtekens bij.

"Is het vertrouwen, is het angst, ik weet het niet. Dat dit beter moet: dat is een feit. Wij moeten onze taak uitvoeren en meelopen met je man. In zo'n wedstrijd mogen zulke fouten niet gemaakt worden."