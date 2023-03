Stad werkt aan propvol stroomnet: ''Goede ontwikkeling want we hebben maar één aarde''

Om de stad te blijven voorzien van voldoende stroom, wordt het stroomnet de aankomende jaren flink uitgebreid. Amsterdam heeft maar liefst 3 tot 4,5 keer meer stroom nodig. Daarvoor moeten meer kabels de grond in, met werkzaamheden en afsluitingen in de stad als gevolg. In Amsterdam Informeert vertelt Peter Hofland van Liander waarom er zoveel meer behoefte aan stroom is, nu en in de nabije toekomst.

Quote ''We moeten denk ik meer van de fossiele energie af en op stroom gaan, dus dat vraagt veel stroom.'' Voorbijganger

De gemeente heeft samen met Liander de ontwikkelingen van elektriciteitsvoorzieningen in de stad onderzocht. Daaruit blijkt dat in 2050 de vraag naar elektriciteit in Amsterdam minstens drie keer hoger zal zijn dan nu. "Amsterdam groeit, er worden steeds meer huizen bijgebouwd en al die nieuwe wijken trekken weer nieuwe bedrijven aan'', legt Hofland uit. ''Daarnaast zie je dat zowel huishoudens als ondernemers verduurzamen. Steeds meer mensen koken, rijden en verwarmen elektrisch."

Werkzaamheden tot 2035 De werkzaamheden om het elektriciteitsnetwerk aan te passen vinden plaats tussen 2023 en 2035. De 13 bestaande elektriciteitsstations worden uitgebreid en er komen 30 nieuwe elektriciteitsstations. Daarnaast zijn in totaal ongeveer 2.600 nieuwe elektriciteitsruimtes en -huisjes nodig. Er zullen ook veel nieuwe kabels de grond in moeten om de stroom door te vervoeren, met wegopbrekingen voor de Amsterdammer tot gevolg. Wordt er bij je in de buurt gewerkt, dan ontvang je een bericht. Voorbijgangers die wij spreken bij de Amsterdamse Poort reageren positief. ''We moeten denk ik meer van de fossiele energie af en op stroom gaan, dus dat vraagt veel stroom, zegt iemand. ''Ik vind het een goede ontwikkeling want ja goed, we hebben maar één aarde'', besluit een ander. '

Voorbijganger