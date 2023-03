Stad nl "Amsterdam betekent voor mij eigenijk alles": Binnenskamers bij Alkan Çöklü

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag gaan we Binnenskamers bij acteur, schrijver en regisseur Alkan Çöklü.

Alkan Çöklü is bij het grote publiek bekend vanwege zijn rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Daarnaast schittert hij ook in Special Forces VIPS en deelt hij hilarische sketches op Instagram. Zijn meest recente werk is de NPO 3 webserie En nu ben ik verliefd. Hij heeft deze serie geschreven en geregisseerd.

We ontmoeten de alleskunner bij een café op de Haarlemmerstraat. Alkan vertelt dat hij graag verbinding zoekt, trots is op zijn Turkse roots, sportief is en houdt van zijn familie en vrienden. Als regisseur en schrijver voelt hij de noodzaak om verhalen te vertellen die weergeven hoe hij de wereld ziet. Niet meer dan logisch, vindt hij, dat daar een divers beeld uit voorkomt. "Dit is gewoon wat ik ken, ik zie 'diversiteit' niet als een thema."

Onze presentatrice Kiki daagt Alkan uit om, zoals hij op Instagram doet, een sketch uit te voeren waarin hij zich voordoet als een komisch personage. Daar deinst Alkan niet voor terug. Hij belt een tattooshop en vraagt als een van zijn karakters, genaamd Henk Vliegebos, om een bijzondere tatoeage: "Ik wil graag de letter G van Rotterdam op mijn reet." Ook Kiki krijgt als personage Anja onverwachts een rol in deze sketch: “Ze heeft last van aambeien."

Tenslotte krijgen we een kijkje in zijn woning, zijn 'kleine paradijs'. Zijn katten heten ons welkom. Alkan heeft een hele hechte band met de stad: "Amsterdam betekent voor mij eigenlijk alles." Er staat niet voor niets een Amsterdammertje op zijn dakterras. In zijn woonkamer heeft een ingelijste foto van hem met zijn overleden oma een speciaal plekje: "Zij heeft mij geleerd wat onvoorwaardelijke liefde is."

