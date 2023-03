Sportondernemer Henny Cruijff (78) overleden

De ondernemer Henny Cruijff is gisteren na een lang ziekbed overleden. Hij was de twee jaar oudere broer van voetballer Johan Cruijff en jarenlang eigenaar van sportwinkel Smit-Cruyff aan de Elandsgracht.

Cruijff speelde net als zijn broertje jarenlang in de jeugd van Ajax, maar brak nooit door als profvoetballer. In 1968 nam hij de sportwinkel Smit-Cruyff over van zijn broer.

Naar eigen zeggen had Henny Cruijff maar weinig contact met zijn broer Johan. Volgens Henny kwam dat omdat de omgeving van de legendarische voetballer 'hermetisch afgesloten' was.

Ook met de schoonfamilie van Johan had Henny geen goede band. In een interview met NRC uit 2010 liet hij weten dat Johan meer had kunnen bereiken als hij de juiste mensen om zich heen had verzameld. "Zijn vrouw en schoonvader hadden niks met voetbal."