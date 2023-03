Stad nl Zó ging het eraan toe in de taxi-oorlog: "Ik stond de klappen op te vangen"

In de vandaag verschenen podcast 'De Taxioorlog' vertelt taxichauffeur Jan den Hartog het bizarre verhaal over zijn rol in de taxi-oorlog. Rond de eeuwwisseling is het maandenlang onrustig in Amsterdam na het vrijgeven van de taximarkt. Den Hartog is op dat moment chauffeur bij de Taxi Centrale Amsterdam (TCA) en komt samen met Cees Meester in het bestuur, waar hij misstanden probeert op te lossen. Maar daar betalen de twee een flinke prijs voor.

Zo vermoedt Den Hartog dat er geprobeerd werd om hem ergens heen te lokken en te vermoorden. Op dat moment had hij toevallig een collega gestuurd. "En die belt mij op en die zegt: Jan dat is niet goed. Want de straatlantaarns zijn allemaal kapot, dat huis is niet bewoond, gasten in een auto zitten naar me te kijken. Ik zeg, instappen en wegwezen."

Quote "Hij zei, ik moet ervoor zorgen dat jij je anders gaat gedragen in het bestuur" Jan den Hartog

Ook krijgt hij naar eigen zeggen een mondelinge waarschuwing. In een koffiehuis komt iemand tegenover hem zitten. "En hij zegt, ik ben een luitenant van John Mieremet, ik moet ervoor zorgen dat jij je anders gaat gedragen in het bestuur." Den Hartog zegt dat hij dan maar met Mieremet wil praten, maar de 'luitenant' zegt dat dat niet gaat en vertrekt. Sander 't Sas was radio-verslaggever tijdens de taxioorlog en heeft de afgelopen maanden de podcastserie gemaakt. "We hebben misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Paul Vugts gesproken in de podcast. Ze zeggen allebei: Mieremet heeft tegen ons zelf gezegd dat hij eigenlijk degene was die de taxicentrale bestierde." Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat hij zo geld kon witwassen.

Waterkanon bij taxiprotest

ME greep in bij taxiprotest

Trap tegen taxi van Taxi Direct

Jan den Hartog, ruim twintig jaar geleden

TCA had tot 2000 het monopolie op peperdure taxilicenties, waaraan het bestuur van TCA flink verdiende. Toen de markt werd geliberaliseerd, kwam er concurrentie van bijvoorbeeld Taxi Direct en waren de licenties niks meer waard, tot ongenoegen van TCA en de chauffeurs. Het leidde tot protesten, waar Den Hartog ook aan mee deed. "Toen zei de politie op een gegeven moment, ontruimen, wegwezen, en ik stond zo de klappen op te vangen", blijkt hij terug. "Wat er gebeurde, het liep natuurlijk volledig uit de hand", zegt 't Sas. "De agressie richtte zich op de nieuwkomer. In dit geval is dat Taxi Direct. De agressie had zich natuurlijk moeten richten op de overheid, die die wet had geïntroduceerd. En dat gebeurde niet." De zesdelige reeks over de taxioorlog is vanaf vandaag te beluisteren via BNR.