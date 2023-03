Lenteweer nog ver weg: winterse buien in aantocht

De astronomische lente is maandag officieel begonnen, maar van typisch lenteweer is vooralsnog geen sprake. Integendeel: na het weekend gaat de temperatuur omlaag en is er kans op winterse buien met behalve regen ook natte sneeuw en hagel.

Deze week wisselt het ene regengebied zich af na het andere en wanneer het droog is laat de zon zich amper zien. Daarbij staat er een krachtige wind uit het zuidwesten tot westen, meldt Weeronline. Met 11 tot 14 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar, al komt daar na het weekend verandering in.

Zondag, wanneer ook de zomertijd ingaat, draait de wind naar het noorden tot noordwesten. Koude lucht uit het noordwesten van Europa zorgt dan hier voor een temperatuurdaling en een ander weertype. Zondag komt het kwik niet hoger dan een graad of 10 en na het weekend wordt het in de middag nog wat koeler. Met de temperatuurdaling kunnen de buien ook winters worden met een mix van regen, natte sneeuw of hagel.

's Nachts daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden en tijdens heldere perioden kan het zelfs tot vorst komen. "Vooral na zo’n koude nacht ligt de gevoelstemperatuur in de ochtend nog een tijd onder nul en in combinatie met wind en buien is het waterkoud", aldus de weerdienst. Overigens heeft het koudere weer ook voordelen: anders dan deze week is er maandag tussen de buien door ook ruimte voor de zon.

Het verkeer krijgt met het verzetten van de klok in de ochtendspits opeens meer te maken met een laagstaande zon en de avondspits juist niet.