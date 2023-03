Gemeente: "Maatregelen nodig tegen openbreken afvalbakken voor statiegeldflesjes"

Afvalbakken die worden opengebroken om statiegeldflesjes te verzamelen: het gebeurt sinds de invoering van het statiegeld op plastic flesjes geregeld in de stad. Met schade aan de bakken en meer zwerfafval als gevolg. Andere steden kiezen voor doneerringen om het makkelijker te maken voor mensen die het geld nodig hebben. Waarom zijn die in Amsterdam nog niet te vinden?

In veel andere steden, zoals onder andere Purmerend, Zwolle en Den Bosch, zijn ijzeren doneerringen rond vuilnisbakken geplaatst. Statiegeldflesjes worden daarin gezet, in plaats van in de bak gegooid. "Zodat anderen ze op een waardige manier kunnen verzamelen voor statiegeld", leest de website van Doneerring , een initiatief van The Happy Activist.

Want als er geen groot evenement is, moet er in afvalbakken gezocht worden naar de plastic flesjes en daarbij worden de sloten soms opengebroken. Exacte cijfers zijn er niet, maar wel is duidelijk dat het vooral in de stadsdelen Centrum, Zuid en Zuidoost voorkomt. "Naast dat er schade ontstaat door sloten die vervangen moeten worden, veroorzaakt het ook meer zwerfafval rondom de afvalbakken", aldus een woordvoerder van de gemeente.

''Ik heb alleen een goede dag wanneer het voetbal is, mensen zingen of het weekend is", zegt een van hen. "De rest van de dagen heb ik een kutdag."

"Het geld ligt op straat", vertelt een flessenverzamelaar zondag aan AT5 . Ajax speelt in de Johan Cruijff Arena tegen Feyenoord en dat zorgt voor veel bezoekers. Bezoekers die hun plastic flesjes en blikjes niet mee naar binnen mogen nemen en dus in groten getale weggooien.

"Dit is 300 euro. Daarmee kan ik een week in een hostel slapen"

Op de Wallen hebben ondernemers het heft in eigen handen genomen en zelf doneerringen geplaatst. De gemeente zegt het effect daarvan in de gaten te houden: "Nu de ringen er hangen gaan we toch kijken of deze in dit specifieke gebied wel tot een positief effect leidt. In april zal ook het statiegeld op de blikjes ingevoerd worden en zullen we meteen onderzoeken of de ringen ook voorzien in het doneren van blikjes."

Of de gemeente doneerringen gaat gebruiken, is dus nog maar de vraag. "We moeten zeker weten wat werkt en wat niet voordat we overgaan tot aanschaf van doneerringen, afvalbakken gaan aanpassen of vervangen."

Tot die tijd zullen flessenverzamelaars nog in de afvalbakken zoeken. De opbrengst daarvan kan significant zijn, verklaart een verzamelaar. "Dit is 300 euro waard. Daarmee kan ik een week slapen in een hostel."