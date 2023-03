Artsen waarschuwen voor risico's vapen: "Sommige ouders denken dat het een marker is"

Een groep artsen is afgelopen week gestart met een TikTokaccount waarop jongeren worden gewaarschuwd voor de risico's van vapen. Dit doen ze omdat er op het socialmediaplatform veel influencers te zien zijn die een e-sigaret gebruiken, en daarmee jonge volgers op ideeën kunnen brengen. Bij Jellinek zien ze dat er vooral veel onwetendheid is over vapen en de schadelijke gevolgen ervan. Steeds meer scholen, sportclubs en ouders kloppen bij de instelling voor verslavingszorg aan met vragen.

"Alle nicotinehoudende producten moet je gewoon verbieden op het schoolplein", zegt Jacqueline Krouwel van Jellinek stellig. En daar valt ook de e-sigaret onder. Of shisha pen, vape of vaper. Bij Jellinek kloppen steeds meer scholen, ouders en jeugdinstellingen aan voor voorlichting. "Over hoe ze hun beleid kunnen inrichten, dus alle nicotinehoudende producten verbieden. Maar we geven ook voorlichting aan ouders. Over hoe herken je het nou als je kind het in zijn of haar rugzak heeft zitten. Sommigen denken zelfs dat het een marker is."