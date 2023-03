Onrust in Weesp om nieuwbouwplannen wethouder Van Dantzig

Weesp is nog maar net een jaar onderdeel van Amsterdam, maar naast de voordelen ondervinden ze daarvan inmiddels ook de nadelen. De lokale politiek in Weesp roert zich namelijk over de nieuwbouwplannen van woonwethouder Reinier van Dantzig. Die wil 600 extra woningen bouwen in nieuwbouwwijk Weespersluis, tot groot ongenoegen van een meerderheid van de bestuurscommissie in het stadsgebied.

Weesp is volop in ontwikkeling en in verschillende delen wordt gebouwd, waaronder in Weespersluis en het Cacaokwartier. Uit prognoses van de gemeente blijkt dat het aantal inwoners in stadsdeel Weesp in tien jaar tijd met de helft zal toenemen van 19.000 tot zo'n 29.000. En dat heeft volgens de Weespers grote gevolgen voor de lokale voorzieningen.

Zo staan er volgens de lokale partijen meer dan vierhonderd kinderen in Weespersluis op de wachtlijst voor kinderopvang. Hoewel de gemeente aan twee extra locaties werkt, zijn dat er volgens de Weespers veel te weinig. Een meerderheid van de bestuurscommissie sprak zich gisteren daarom negatief uit over de plannen van de gemeente om het westelijk deel van de wijk Weespersluis verder te verdichten.

'Overloop'

"Het is onbegrijpelijk dat het college doet alsof er in Weesp niks aan de hand is”, zegt commissielid Mathijs Petri van de lokale WSP. “Nu is het de kinderopvang, maar hierna komen de scholen, de sportvelden en de zorg zwaar onder druk. De overige gebieden in Weesp kunnen de overloop vanuit Weespersluis niet aan.”

Volgens de VVD in Weesp zorgen de plannen van Van Dantzig al weken voor grote onrust. "De bestuurscommissie heeft driehonderd mails ontvangen van inwoners die niks begrijpen van de plannen. En als klap op de vuurpijl wil de wethouder ook nog betaald parkeren in de woonwijk invoeren, tegen bestaande afspraken in", aldus VVD-commissielid Cor Bavink.

Reactie

Wethouder Reinier van Dantzig laat in een reactie weten dat het gebrek aan opvang hem bekend is. "Hier wordt inderdaad keihard aan gewerkt in Weesp met alle partijen." Ook laat Van Dantzig weten dat er in de plannen ruimte is vrijgehouden voor scholen en opvang.

Volgens Van Dantzig zullen er vooral rijtjeshuizen worden gebouwd en worden de appartementen-complexen die in de plannen voorkomen niet hoger dan '6 á 7 lagen.'

"Als de wijk eenmaal af is, willen we ervan verzekerd zijn dat bezoekers en personeel ook nog kunnen parkeren", belooft de wethouder ten slotte. "Om in de toekomst parkeren te kunnen reguleren moeten we daar nu al in de plannen rekening mee houden."

Een definitief besluit moet trouwens nog worden genomen. "Momenteel vindt deze discussie plaats in Weesp waarna het college en de gemeenteraad aan zet is", aldus Van Dantzig.