Amsterdam heeft voor het eerst in bijna vier jaar weer een nachtburgemeester

Met Freek Wallagh heeft Amsterdam voor het eerst in bijna vier jaar weer een nachtburgemeester. Dat werd vanavond bekend tijdens de verkiezingen in Bitterzoet, waar Wallagh een van de vijf kandidaten was.

"De nacht heeft me zó veel gegeven; dit is de kans om daar iets voor terug te doen"

Wallagh is in het dagelijks leven schrijver en dichter. Hij was in 2021 bestuurslid van de PvdA in stadsdeel Noord. Door de commissie wordt Wallagh geprezen vanwege zijn "contact met de sekswerkers, de krakers en - vanuit zijn politieke achtergrond - ervaring met campagne voeren, fondsenwerven en de pers te woord te staan."

"Deze persoon ademt Amsterdam", aldus een jurylid vlak voor het aankondigen van de winnaar. "We zien in hem de juiste persoon om de nodige bergen te verzetten."

Wallagh noemt zijn verkiezing 'een droom die uitkomt': "Ik hou van mensen, ik hou van de stad, ik hou ontzettend van de nacht. Het heeft me zó veel gegeven; dit is de kans om daar iets voor terug te doen."

Jarenlang zonder

Shamiro van der Geld was in 2018 de laatste die gekozen werd als nachtburgemeester, maar hij trad in juni 2019 af. Daarna vervulde waarnemend nachtburgemeester Ramon de Lima de functie. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus stelde de Stichting Nachtburgemeester nieuwe verkiezingen lange tijd uit.

De rol van nachtburgemeester bestaat sinds 2002 in Amsterdam. Het werd geïntroduceerd als initiatief van de GroenLinks-fractie om het nachtleven van Amsterdam te verbeteren. Nachtburgemeesters worden gekozen voor een termijn van twee jaar en kunnen daarna herkozen worden voor een nieuwe periode.