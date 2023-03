Een man heeft vanmiddag een stomerij overvallen aan de Derkinderenstraat in Nieuw-West. Hij is er met een geldbedrag vandoor gegaan.

De overval gebeurde rond 13.15 uur. Volgens een politiewoordvoerder had de dader geen wapen bij zich, maar paste hij fysiek geweld toe bij de overval. Nadien is hij er met het geldbedrag te voet vandoor gegaan.

Via onder meer Burgernet wordt naar de verdachte gezocht. Of er iemand bij de overval gewond is geraakt, kan de politie nog niet zeggen.