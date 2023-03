Vertraging bij vervangen geluidsschermen in Noord op de loer: "Dit schaadt het vertrouwen"

De kapotte geluidsschermen langs de A10 in Noord worden in 2024 vervangen in plaats van 2025. Bewoners zijn blij, maar de gemeenteraad nog niet: een meerderheid wil dat er zonnepanelen op de nieuwe schermen komen. Dat is anders dan het huidige ontwerp van Rijkswaterstaat (RWS). Als er zonnepanelen moeten komen, zal dat volgens RWS tot maanden vertraging leiden.

Woensdagavond heeft Rijkswaterstaat aan de bewoners laten weten dat er geen sprake zal zijn van vertraging. In 2024 worden de schermen gebouwd zonder zonnepanelen. Wel wordt er onderzocht of er daarna nog zonnepanelen kunnen komen. De regie hierover, zo valt te lezen in een brief, laat RWS bij de gemeente.

"Als ze nu toch worden vervangen ", zegt D66-raadslid Elise Moeskops, "dan vind ik wel dat je je best moet doen om de beste schermen neer te zetten." Moeskops stelde vorige week vragen hierover aan de wethouder Verkeer, Melanie van der Horst. "Je wilt eigenlijk een overhang, een soort nummer zeven die de fijnstof kan vasthouden." Het voordeel is daarbij volgens haar dat er op die schermen ook nog zonnepanelen kunnen komen.

De geluidsschermen gingen begin vorig jaar kapot door stormen. Voor de veiligheid werden ze in augustus door RWS gehalveerd. Sindsdien horen bewoners een constante ruis en hebben ze last van extra fijnstof . Een tussenoplossing werd gevonden: stiller asfalt dat in de zomer wordt geplaatst.

Reactie Rijkswaterstaat

"Onze opgave is om de windschermen te vervangen, niet per se om zonnepanelen te plaatsen. Daar hebben we in principe ook geen budget voor. We hebben met de gemeente wel contact over zonnepanelen gehad, maar niet samen besloten dat die er gelijk zouden komen. Het uitgangspunt was om zo snel mogelijk de windschermen te vervangen.

In de tussentijd kunnen we best onderzoek doen naar wat mogelijk is qua zonnepanelen, nadat we de schermen hebben geplaatst. Maar eerst moeten die schermen er komen.

Zonnepanelen op de windschermen zou tot substantiële vertraging leiden. Dan heb je het niet over een paar weken, maar zeker over een paar maanden."