Wethouder wil darkstores definitief verbannen uit woonwijken

Als het aan wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke ordening) ligt, is het binnenkort definitief gedaan met de darkstores in Amsterdamse woonwijken. Plannen voor regulering van de vestiging van flitsbezorgers, die de darkstores gebruiken als thuisbasis, zijn zojuist door Van Dantzig gepresenteerd. Volgens de wethouder moeten tientallen vestigingen hun deuren sluiten als het voorstel wordt aangenomen.

Van Dantzig meldt nu dat er intussen is gewerkt aan beleid dat de darkstores definitief uit woonwijken moet weren. Over het voorstel, dat de afgelopen zes weken is voorgelegd aan de stadsdelen en het stadsgebied Weesp, moet in de gemeenteraad nog worden gestemd.

Overlast

"Wanneer ook de gemeenteraad dit voorstel steunt, kunnen inwoners eindelijk helderheid geven over de vestiging van darkstores", zegt Van Dantzig. "Deze activiteit mag niet leiden tot overlast in woonwijken."

Volgens Van Dantzig is met de snelle opkomst van de boodschappenbezorgers tijdens de lockdown ook de overlast in de woonwijken toegenomen. De gemeente voerde daarom begin vorig jaar een stop op nieuwe darkstores in, waarna het tegen bestaande stores een rechtszaak aanspande.

Rechtszaken

De flitsbezorgers probeerden dat in eerste instantie aan te vechten bij de rechter, maar geen van hen werd daar in het gelijk gesteld. De bezorgers gingen daar vervolgens verschillend mee om. Zo besloot Zapp in juli definitief uit Nederland te vertrekken en probeerde Getir aan het bestemmingsplan te voldoen door een aantal darkstores om te bouwen tot 'winkels'.

Om te voorkomen dat flitsbezorgers dat in de toekomst blijven proberen, worden darkstores in de plannen specifiek omschreven als bedrijfsvoeringen die voornamelijk gericht zijn 'op bezorging binnen zeer korte

termijn', ook als ze gewoon toegankelijk zijn van winkelend publiek.