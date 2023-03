Ajax-fans herdenken bij knokpartij overleden Carlo Picornie in Beverwijk

Een aantal Ajax-supporters heeft afgelopen nacht in Beverwijk Carlo Picornie herdacht. Dat deden ze onder meer met vuurwerk. De supporter van Ajax kwam vandaag precies 26 jaar geleden om het leven tijdens een grote knokpartij tussen hooligans van Ajax en Feyenoord. Ze hadden afgesproken om met elkaar te vechten. De fans kwamen vannacht rond middernacht bij elkaar op de Noorderweg in Beverwijk, vlakbij het weiland waar Picornie om het leven kwam.

Carlo Picornie was op zondag 23 maart 1997 het enige dodelijke slachtoffer van de massale knokpartij tussen leden van S.C.F. Hooligans (Feyenoord) en de F-side (Ajax). Zij troffen elkaar op de A9 ter hoogte van Beverwijk. Picornie werd met een klauwhamer op zijn hoofd geslagen en meerdere keren in zijn rug gestoken.

Picornie komt uit de eerste generatie van de F-side. Die werd in 1976 opgericht door een groep Ajax-supporters uit Vak F, toen nog in stadion de Meer. In het fanblad De Ajax Ster van 9 april 1997 werd Picornie omschreven als 'het boegbeeld van de Ajax-supporters' en 'een jongen die zijn maatjes nooit in de steek liet'.

De dood van Picornie is een van de meest tragische voorbeelden van hooligangeweld in de Nederlandse geschiedenis.