Twitteraccount wethouder Meliani overgenomen na 'verdachte activiteit'

Het twitteraccount van wethouder Touria Meliani (GroenLinks) is gehackt of overgenomen door nog onbekende(n). Meliani laat in een reactie weten dat zij een melding heeft gekregen van het sociale mediabedrijf dat er een verdachte activiteit is geweest met inloggen.

Het account van Meliani is inmiddels zo vaak gerapporteerd dat Twitter ook een waarschuwing geeft en restrictief heeft opgelegd: "Caution: This account is temporarily restricted."

Wie het account heeft overgenomen of gehackt is niet bekend. Het account is wel van naam veranderd en heet nu '@CharmOrjins'.

Meliani laat via haar woordvoerder weten: "We zagen verdachte activiteit met inloggen, dat hebben we direct gerapporteerd bij Twitter en we zijn nu bezig om het account weer terug te krijgen." Of de wethouder gebruik maakte van tweestapsverificatie, is niet bekend.