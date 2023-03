Kees (7) haalt ruim 1.400 euro op voor overvallen stomerij in Nieuw-West

De eigenaren van de stomerij aan de Derkinderenstraat in Nieuw-West waren vanmiddag blij verrast toen een groep kinderen met een behoorlijk opgehaald bedrag binnen kwam lopen. De stomerij werd gisterenmiddag overvallen waarbij geld werd buitgemaakt. De 7-jarige Kees besloot zijn spaarpot te legen en langs de deuren in de buurt gaan. Met de hulp van buurvrouw Frederike Hurenkamp zette hij een crowdfunding-pagina op. Het resultaat: 1.466 euro.

Waar het inzameldoel van de actie 500 euro was, werd het bedrag uiteindelijk drie keer zo groot. De eindteller staat zodoende op 1.447 euro. "We hadden de crowdfunding aangemaakt en hebben die toen in een paar groepen in de buurt gedeeld. Er stroomden vandaag nog steeds een aantal tientjes binnen", zegt Frederike.

Woensdagavond om 19.00 uur werd de pagina online gezet. Inmiddels is de pagina gesloten."We zijn zo blij met het bedrag dat is opgehaald. Het was erg mooi om de reacties van de kinderen en de eigenaren te zien", aldus Frederike.