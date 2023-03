GVB wil rem-energie metro's terugleveren aan elektriciteitsnetwerk Liander

De Vervoersregio Amsterdam gaat investeren in terugleverinstallaties om de rem-energie van de metro's terug te geven aan het elektriciteitsnetwerk van Liander. Het project staat voor het voorjaar 2024 op de planning. "Het gaat om een techniek die binnen Europa nog redelijk nieuw is", aldus Edgar van de Pas woordvoerder GVB.

In december vorig jaar meldde het GVB al dat er zou worden ingezet op energiezuiniger rijden. Samen met technologiebedrijf Siemens is de Vervoersregio een samenwerking aangegaan om dit te bewerkstelligen. Siemens zal de zogeheten terugwinunits leveren. Deze worden geplaatst om de rem-energie die vrijkomt wanneer een metro remt, terug te leveren aan de energieleverancier Liander.

GVB wil als grootgebruiker van energie nu nog duurzamer inzetten op metro's. "Juist nu, met torenhoge energieprijzen, willen we er alles aan doen om energie te besparen en onze voertuigen zo zuinig mogelijk te laten rijden", liet directeur Techniek en Operatie Mark Lohmeijer vlak na het sluiten van het contract in december eind vorig jaar weten.

Groene stroom

Alle metro's en trams rijden op 100 procent groene stroom en ook rijden er 32 van de 75 bussen in de stad nu elektrisch. Het streven van de Vervoersregio is dat er eind dit jaar 60 bussen elektrisch rijden. In 2025 zouden alle bussen uitstootvrij moeten rijden.

De onderdelen voor het aanleggen van de terugleverinstallaties worden door Siemens geleverd. Volgens Edgar van de Pas (woordvoerder GVB) duurt het 'nog wel even' voordat de installaties worden geplaatst. "De onderdelen moeten nog door Siemens worden geleverd en hebben wat vertraging opgelopen", aldus Van de Pas. Toch worden er nu stappen genomen om deze energiezuinigheid door te zetten. "Ergens dit jaar wordt er voor het eerst in Duitsland ook een terugleverinstallatie geplaatst, dan gaan we daar ook heen en kijken."