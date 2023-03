Weesp één jaar bij Amsterdam: "Vroeger mocht je gewoon je auto even neerzetten, nu niet meer"

Een jaar na de gemeentelijke fusie tussen Weesp en Amsterdam, moeten Weespers nog steeds wennen aan de nieuwe regels en veranderingen in hun stad. Zo puilen de wachtlijsten voor de kinderopvang in Weesp nog steeds uit, maar blijft de gemeente Amsterdam doorgaan met de bouw van gezinswoningen in het stadsdeel. Een 'lokale maatschappelijke ramp' dreigt. En dat is niet het enige probleem.

Roep om kindervoorzieningen Al ruim voor de gemeentelijke fusie waren er in Weesp grote problemen rondom de kindervoorzieningen. De situatie lijkt jaren later én een gemeentelijke fusie verder, niet veel veranderd. Zo blijkt uit een rondgang van NH waarbij Weespers nog steeds steen en been klagen over de kinderfaciliteiten. Paul van den Berg die namens de actiegroep De Kleine Weespers spreekt, heeft het zelfs over een 'lokale maatschappelijke ramp'. De actiegroep werd geboren uit de nood en de roep om kindervoorzieningen. Hun doel? In gesprek met de gemeente en andere partijen, de kinderopvang- en de schoolcapaciteit in Weesp vergroten. Volgens Van den Berg is het de gemeente nog niet gelukt een oplossing te bieden aan de grote tekorten aan kinderopvanglocaties. Integendeel: de ambitieuze bouwplannen van de gemeente Amsterdam zullen de problemen volgens hem nóg veel groter maken.

Bouwplannen Wethouder Reinier van Dantzig (wonen) wil 600 extra woningen bouwen in de nieuwbouwwijk Weesperssluis. Volgens de gemeente hebben Amsterdam en Weesp huizen nodig: "Daarom maken we voor Weespersluis nieuwe plannen voor meer woningen dan gepland. De verdere uitbreiding zal gepaard gaan met één extra BSO, één extra dagopvang en één extra basisschool."

Lachwekkend Uit de berekeningen van de actiegroep blijkt dat als Weesp zo door blijft groeien, in combinatie met de bouwplannen en cijfers van de gemeente zelf, de stad Weesp in acht jaar tijd 24 extra kinderopvanglocaties nodig heeft. Paul van den Berg noemt de beloofde kinderfaciliteiten gepaard met de bouw van 600 woningen een doekje voor het bloeden. Van den Berg: "Het zou lachwekkend zijn als het niet zo tragisch was."

Gemeentelijke bureaucratie Maar dit is niet het enige hete hangijzer in Weesp. Ook de nieuwe wetgeving rondom evenementen valt sommige Weespers zwaar. Zo probeerde een Weesper vorige zomer op het allerlaatste moment een traditioneel stadsfeest tegen te houden. Iets waar Daniëlle Wijnen, medeorganisator van het Sluis-en-Bruggenfeest, dit jaar niet bang voor is. "Het feest komt er en we zijn enorm enthousiast." Volgens haar komt er sinds de fusie 'wel wat meer kijken dan voorheen' bij de organisatie van het feest, dat al sinds 1978 door en voor Weespers wordt georganiseerd. "Omdat we enkel werken met vrijwilligers vragen we wel wat meer van hun, dat is soms lastig." Ze legt uit dat ambtenaren het kleinschalige volksfeest dezelfde regels opleggen als bijvoorbeeld het evenement van Pride Amsterdam. Iets dat volgens Wijnen niet alleen het Amsterdamse stadsbestuur te verwijten valt, maar ook zeker het Weespse. "Ons feest wordt vaak aangehaald als pijler van de Weespse maatschappij, maar in vergaderingen worden wij nooit meegenomen. Dat gebeurt allemaal achter gesloten deurtjes." Desalniettemin denkt Wijnen dat alles wel los zal lopen: "De stad Amsterdam moet nog wennen aan onze tradities en wij aan die van hun."

Brandbrief Ook Weesper politici zijn niet te spreken over het voornemen van Wethouder Van Dantzig om nog meer woningen in Weesp te bouwen. Deze week stuurden ze een brandbrief naar het college van Amsterdam dat volgens hen 'de ogen sluit' voor de Weesper problemen. Een meerderheid van de bestuurscommissie in stadsgebied Weesp vindt dit onbegrijpelijk en wijst op de problemen die Weesp kent door de explosieve groei. De problemen worden duidelijk in recente cijfers van de gemeente zelf. Volgens Mathijs Petri, commissielid van de lokale WSP, is het onbegrijpelijk dat het college doet alsof er in Weesp niks aan de hand is. Petri: "Nu is het de kinderopvang, maar hierna komen de scholen, de sportvelden en de zorg zwaar onder druk."

Reactie wethouder Reinier van Dantzig Wethouder Reinier van Dantzig laat in een reactie weten dat het gebrek aan opvang hem bekend is. "Hier wordt inderdaad keihard aan gewerkt in Weesp met alle partijen." Ook laat Van Dantzig weten dat er in de plannen ruimte is vrijgehouden voor scholen en opvang. Volgens Van Dantzig zullen er vooral rijtjeshuizen worden gebouwd en worden de appartementen-complexen die in de plannen voorkomen niet hoger dan '6 á 7 lagen.'"Als de wijk eenmaal af is, willen we ervan verzekerd zijn dat bezoekers en personeel ook nog kunnen parkeren", belooft de wethouder ten slotte. "Om in de toekomst parkeren te kunnen reguleren moeten we daar nu al in de plannen rekening mee houden."