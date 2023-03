Flinke stijging aantal schoolontbijten, maar schaamte nog groot probleem

Basisschool de Bekkersschool in Noord smeert elke ochtend brood voor alle kinderen op school. "Kaas met komkommer zijn de favorieten", vertelt directeur Riemke de Vries. Sinds oktober krijgt de school via het jeugdeducatiefonds financiering voor ontbijt op school. "We wisten eigenlijk niet dat het nodig was, totdat we het gingen proberen en de borden steeds helemaal leeg terug naar de keuken kwamen."

Verlenging subsidie

Begin december was AT5 bij de OSB in de Bijlmer, deze middelbare school heeft een tafel in de aula staan waar ontbijt vanaf kan worden gepakt. In totaal zijn er nu bijna tachtig scholen in de stad, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs, die schoolontbijt via de 'officiële weg' verstrekken.

Een van de mogelijkheden is om dit via het jeugdeducatiefonds te regelen, zoals de Bekkersschool doet. Daar startte het in oktober met 13 basisscholen, maar inmiddels hebben 45 scholen ontbijt aangevraagd. Ook bij de gemeente kan er financiering worden aangevraagd, dat doen nu 31 scholen. Hierbij gaat het om zowel basisonderwijs als speciaal en middelbaar onderwijs.