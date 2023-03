Kritiek burgemeester Almere op samenwerking in metropool Amsterdam: "Let nou op"

De nieuwe burgemeester van Almere, Hein van der Loo, is kritisch over hoe de samenwerking van 30 gemeenten rondom Amsterdam is vormgegeven. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is op papier een informeel samenwerkingsverband, maar de opzet lijkt meer op een officieel regio-bestuur. En dat gaat ver. "Want dan kunnen we beter gelijk een paar gemeenten opheffen en meteen doorpakken."

Zijn scherpe kanttekeningen zijn opmerkelijk, want vandaag is het pas de eerste keer dat hij het bestuur van de MRA ontmoet, onder leiding van zijn Amsterdamse collega Femke Halsema. Van der Loo, oud-bankier en oud-burgemeester van Zwijndrecht, begon deze maand als eerste burger van de op één na grootste stad in de metropool. Daags na zijn installatie op 8 maart sprak hij in een politieke vergadering met raadsleden over de agenda van de MRA en toen zei Van der Loo meteen al dat de vorm van samenwerking in MRA 'vlees noch vis' kan worden. Een opvallende binnenkomer.

Zijn bespiegelingen zijn nogal technisch van aard, maar gaan wel fundamenteel over de toekomst van de club van 30 gemeenten, die zich uitstrekken van Zandvoort via Amsterdam tot aan Blaricum en Lelystad. “Ik heb tijdens die vergadering vanuit mijn hart aangegeven waar het volgens mij bij een regionale samenwerking om moet gaan. Het was niet bedoeld als een statement dat in beton is gegoten. Ik wil graag ontdekken wat de MRA is en wat we samen kunnen bereiken. Daar ga ik heel blanco in. Ik ga pas wat over de MRA vinden als ik het aan den lijve heb ondervonden.”

Schemergebied

Toch ziet hij op voorhand al de valkuilen van de manier van besturen van de MRA. "Niet de MRA op zichzelf, maar de governance vind ik ogenschijnlijk vlees noch vis. Het is een informeel samenwerkingsverband, maar we fietsen er nu een aantal quasi formele routes in. Ik stel alleen vast dat je daarmee in een schemergebied komt tussen informeel en formeel. Daarvan zeg ik nu: let nou op. Maar misschien ontdek ik later wel dat het de allerbeste vondst is."