Jongerenorganisaties willen meer aandacht voor studenten en jongeren bij aanpak woningmarkt

De gemeente heeft plannen om ouderen, armen en de middenklasse te helpen op de Amsterdamse woningmarkt. Jongerenorganisaties zoals de studentenvakbond ASVA en de studentenraad van de UvA missen de aandacht voor de studenten en jongeren in de plannen en roepen het college op om juist aan die groep meer aandacht te schenken.

Dat schrijven de acht jongerenorganisaties in een reactie op het plan Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) dat halverwege februari door wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) werd gepresenteerd. Wel gezinnen, geen expats In de plannen van de wethouder staat duidelijk wie er geholpen moet worden - en wie niet. De aanpak richt zich nadrukkelijk op ouderen, gezinnen, kwetsbare groepen en Amsterdammers met een laag- en middeninkomen. "De groepen voor wie de stad onbetaalbaar of onbereikbaar is of dreigt te worden, hebben onze hulp hard nodig", lichtte Pels die keuze toe. Groepen die niet op hulp van de Stopera hoeven te rekenen, zijn de hogere inkomens, expats en internationale studenten. De jongerenorganisaties missen in de plannen de aandacht voor de studenten en de jongeren. "Zij zijn een belangrijke levensader van de stad", schrijven zij. "Jongeren en Studenten zijn niet alleen ongelofelijk belangrijk als de toekomstige generatie van de stad, maar ze zijn ook een motorblok voor het culturele en levendige aspect van de stad."

'Laat ze niet vallen' Daarnaast maken ze zich ook zorgen dat de gemeente de internationale studenten wil uitsluiten van de hulp om aan een huis te komen. "Het is onacceptabel om de internationale studenten die hier al zijn te laten vallen en is het onwenselijk dat studeren in Amsterdam alleen iets wordt voor welvarende internationale studenten." De organisaties begrijpen dat de groei van internationale studenten onhoudbaar is, maar zijn wel van mening dat het uitsluiten van deze groep niets op gaat lossen. Volgens de ondertekenden is de juiste maatregel om de problematiek die rond de internationale studenten op te lossen de toestroom van deze groep naar de stad te remmen, maar niet door hen een rug toe te keren als ze hier zien. Woningdelen Eén van de opvallende punten uit het plan van de wethouder is dat woningdelen weer makkelijker moet worden: individuele huurcontracten zijn voor het verkrijgen van een woningdeelvergunning niet meer verplicht. Pels draait hiermee terug wat haar voorganger Laurens Ivens juist invoerde om het huisjesmelkers moeilijker te maken. De jongerenorganisaties zijn enthousiast dat de wethouder dit wil weer terugbrengen, maar vinden de vorm die zij hiervoor heeft bedacht 'niet verstandig'. Volgens de plannen krijgen de jongeren een gedeeld contract, maar de organisaties zijn juist liever individuele contracten. "Anders is de mogelijkheid dat ze slachtoffer worden van uitbuiting, extra kosten en spontane huisuitzettingen veel te groot."

Hospitaverhuur De organisaties zijn wel 'erg te spreken' over het feit dat de gemeente woningeigenaren oproept om te doen aan hospitaverhuur, kamerverhuur door een bewoner. "Wij geloven dat het vergemakkelijken van hospitaverhuur een goede manier is om de woningvoorraad beter te benutten en het kamertekort terug te dringen." Wel hopen ze dat de gemeente dat soort verhuur nog iets gaat vergemakkelijken. "We zouden graag willen zien dat de Gemeente in gesprek gaat met de koepel van Amsterdamse Woningcorporaties om hospitaverhuur toe te staan voor bewoners van een sociale huurwoning." Voor bewoners van een sociale huurwoning is het nu verplicht om toestemming te vragen en volgens de jongerenorganisaties krijgen ze vaak nee te horen. "Wij hopen dat de Gemeente in gesprek gaat om te kijken wat er nodig is voor woningcorporaties om ja te zeggen tegen hospitaverhuur."