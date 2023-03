Brandalarm loos in vrachtvliegtuig in nood op Schiphol: kapot onderdeel oorzaak

Het brandalarm dat gisteren afging in een vrachtvliegtuig van koeriersdienst DHL op Schiphol was loos. Dat laat een woordvoerder van het bedrijf weten aan NH Nieuws. Gisteravond gingen de rookalarmbellen af in de cockpit van de 25 jaar oude Airbus A300, die net was opgestegen naar Leipzig. Op Schiphol rukten hulpdiensten meteen uit, nadat de piloten een noodoproep deden uit vrees voor brand aan boord.