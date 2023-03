Wie breekt betaalt: brandweer gaat toch verkeerd opengebroken voordeur vergoeden

De voordeur van Michal Karczemski werd zo'n twee weken geleden opengebroken vanwege een noodgeval, maar het incident bleek bij de overbuurman te zijn. De brandweer wilde in eerste instantie de deur niet vergoeden, maar zwicht nu toch. Karczemski mag de factuur bij de brandweer neerleggen.

Karczemski probeerde al twee weken lang om een vergoeding te krijgen voor de deur, maar werd steeds van het kastje naar de muur gestuurd. "De politie zegt dat de brandweer verantwoordelijk is. De brandweer zegt dat ik moet aankloppen bij de Vereniging van Eigenaren (VvE), omdat ik een koopwoning heb. De VvE zegt weer dat ik bij de brandweer moet zijn", liet Karczemski weten aan AT5.

Vooruitlopend op een klacht

De brandweer gaf toe dat zij de verkeerde deur hadden opengebroken, maar dat zij niets voor Karczemski konden betekenen. "Normaal gesproken regelt de verzekering dit soort dingen, dat gaat altijd goed. In dit geval lukte het niet met de verzekering bij meneer en hebben wij vooruitlopend op een eventuele klacht dit besluit genomen", laat de brandweer weten. De woordvoerder laat weten er nog wordt onderzocht wat er precies verkeerd ging.

Karczemski werd door de brandweer gebeld. "Ze hebben hun excuses aangeboden en lieten weten dat ze het intern hadden besproken. Ik mag de factuur bij de brandweer indienen nu." Die factuur heeft Karczemski alleen nog niet, pas volgende week kon zijn deur worden gemaakt. Eerder was de deur wel zo gemaakt dat hij weer op slot kon. Karczemski kreeg veel reacties uit de buurt. "Andere mensen stonden in de rij om het te vergoeden. Ik ben vooral erg tevreden dat het allemaal is goedgekomen."