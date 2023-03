Auto op A2 rijdt na aanrijding over middenberm en botst frontaal op tegenligger

Bij een frontale botsing even voor 14 uur op de A2 nabij afslag Holendrecht is de hele snelweg A2, van Utrecht naar Amsterdam, een paar uur afgesloten geweest. Het ongeluk gebeurde nadat een auto na een aanrijding de middenberm was overgeschoten en frontaal tegen een ander voertuig reed. De auto die richting Utrecht reed schoot over de middenberm. Er raakten twee automobilisten gewond, waarvan een ernstig. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis.