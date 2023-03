Stad nl Geen loverboys, maar mensenhandelaren: daders seksuele uitbuiting slaan steeds sneller toe

Jaarlijks worden in Amsterdam honderden meisjes het slachtoffer van seksuele uitbuiting. Ze worden gedwongen tot seks tegen betaling. Hoeveel het er precies zijn is onbekend, het overgrote deel van de slachtoffers blijft onder de radar. Wat wel duidelijk is: de daders slaan steeds sneller toe.

AT5 en de Balie Live Journalism doen de komende maanden onderzoek naar vrouwenuitbuiting in Amsterdam. Dit is de eerste reportage uit het onderzoek. Heb je zelf ervaring of tips? Mail dan naar [email protected] of bel/whatsapp naar: 00316 13811444

Bij Meisa, een crisisopvang voor minderjarige slachtoffers in Amsterdam, komen ieder jaar zo’n vijftig meisjes binnen. Op het eerste gezicht oogt de opvang als een normale woning. Er is een huiselijke woonkamer met een comfortabele hoekbank, een keuken met kookeiland en een ruime binnentuin. Maar aan het plafond hangen camera’s en de locatie van het huis is geheim. De opvang heeft plek voor zeven slachtoffers, die maximaal zes weken blijven. Ze krijgen er onder meer kickboks- en pianoles. Crisismedewerker Rosa Stam werkt dagelijks met de meisjes. ''Ze zijn vaak zo getraumatiseerd door alles wat ze hebben meegemaakt, dat het heel erg lastig is om dan daadwerkelijk te weten: wat is er gebeurd? Wat is mij overkomen?'' Klik-klik en klaar Sociale media hebben ervoor gezorgd dat de daders van seksuele uitbuiting sneller kunnen toeslaan dan voorheen. Volgens Stam zitten er soms maar een paar dagen tussen het eerste contact tussen dader en slachtoffer en het moment waarop het meisje gedwongen wordt om seksuele handelingen te verrichten. Andere hulpverleners bevestigen dat. ''Het is veel makkelijker geworden voor daders'', zegt Sara Dekker van The Safe Space Club, een hulpinstantie voor slachtoffers van seksueel geweld. ''Op Snapchat is het bij wijze van spreken gewoon copy-paste. Vroeger moest je rondhangen voor het schoolplein en een meisje inpalmen. Nu is het klik-klik en klaar.''

Quote ''Loverboys, dat klinkt best wel lief. Iemand die van je houdt, het woord lover zit erin. Wij spreken van mensenhandelaren" ROSA STAM - CRISISOPVANG MEISA

''Het klassieke loverboyverhaal, waarbij een jongen een meisje verliefd op zich laat worden, cadeautjes koopt en heel veel tijd neemt om haar te veroveren, dat zien we dus veel minder'', zegt ook politieagent Cindy de Koning. Zij is gespecialiseerd is in seksuele intimidatie en uitbuiting. ''Tegenwoordig zien we dat daders veel sneller te werk gaan op sociale media waarbij ze naaktfilmpjes en -foto’s gebruiken om hun slachtoffer onder druk te zetten.''



De term loverboys is dan ook in de ban gedaan. ''Loverboys, dat klinkt best wel lief. Iemand die van je houdt, het woord lover zit erin'', zegt Stam. ''Dat klopt niet, dus wij spreken gewoon van mensenhandelaren.''

Slaapkamer in de crisisopvang

Die mensenhandelaren kiezen vaak slachtoffers uit die al kwetsbaar zijn. ''Mannen die hier misbruik van maken, ‘ruiken’ welke meisjes hier ontvankelijk voor zijn'', zegt Joanneke Buntsma van jeugdhulporganisatie Levvel. '' Meisjes die al jeugdzorg hebben, uit een gezin met problemen komen of licht verstandelijk beperkt zijn.'' Maar, zegt Buntsma, het kán iedereen overkomen. '' Ook een VWO-scholier of iemand die aan vechtsporten doet.''