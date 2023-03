Grote zandvlakte bij de Dijksgracht: ''Hier bouwen we een vrije kruising voor treinen''

Het voormalig opstelterrein Dijksgracht is veranderd in één grote zandvlakte. De plek waar de komende jaren wordt gewerkt aan de bouw van een vrije kruising voor treinen. Het Verkeer neemt een kijkje op dit enorme bouwterrein midden in de stad.

Het aantal reizigers van en naar Amsterdam Centraal blijft groeien en naar verwachting zullen dat er in 2030 zo'n 275.000 per dag zijn. Om die groei aan te kunnen worden er allerlei maatregelen genomen, legt omgevingsmanager Geertjan Cronenberg uit. Een van die maatregelen is de bouw van een vrije kruising. Een vrije kruising is een kruising van treinen op verschillende niveaus. ''Sommige treinen gaan eroverheen en andere treinen gaan er onderdoor. En zo hoeven ze niet meer op elkaar te wachten'', legt Cronenberg uit.

Bij de aanleg van zo'n vrije kruising komt veel kijken. Bouwmanager Marcel Martens neemt ons mee het werkterrein op en laat zien waar de kruising straks komt te liggen. Het is nu nog een grote kale zandvlakte. ''Maar als je je bedenkt dat het vroeger een opstelterrein was en het hier vol stond met treinen, dan is er al veel gebeurd de afgelopen periode.''

Uitdaging voor de werkzaamheden is de wind. ''We hebben heel veel last van de wind. Het emplacement ligt toch een stukje hoger. Zand in de sporen kan zomaar iets teweeg brengen wat we niet willen. En we willen voor de buurt ook voorkomen dat mensen worden gezandstraald op hun terrasje'', vertelt Martens.

Gevolgen voor de buurt en treinreizigers

''Zo'n project kan natuurlijk nooit zonder overlast, maar we doen er alles aan om het te beperken'', aldus Cronenberg. Zo is er op het terrein een speciale bouwweg aangelegd en wordt veel vervoer van materialen per boot gedaan. ''En we proberen alles wat herrie maakt zoveel mogelijk overdag te doen.''

Voor treinreizigers betekent het dat er in bepaalde weekenden minder treinen rijden. ''Als we pal naast het spoor werken kunnen er geen treinen rijden.'' Komend Paasweekend is de eerste buitendienststelling. ''Dan gaan we allerlei werkzaamheden combineren'', legt Cronenberg uit. ''Voor dit project worden dan de bovenleidingsmasten verplaatst. En bij het Centraal Station de wissels vervangen en onderhouden.''

De bouw van de vrije kruising gaat nog wel even duren. ''De eerste treinen door de vrije kruising verwacht ik in 2028. En daarna hebben we natuurlijk nog wel afwerkwerkzaamheden in de omgeving'', sluit Cronenberg af.