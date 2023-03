Jeugddetentie na schiet- en steekpartij in Zuidoost: "Vermoedelijk vete in drillrapscene"

Een 19-jarige man is veroordeeld tot 14 maanden jeugddetentie voor het medeplegen van een schiet- en steekpartij in Zuidoost. Daarbij werd het slachtoffer door drie personen in zijn knie geschoten en in zijn rug gestoken. De rechtbank vermoedt dat het incident verband houdt met een vete in de drillrapscene.

De schiet- en steekpartij gebeurde op 9 augustus 2021 op de Karspeldreef. De politie kreeg die middag rond 16.00 uur een melding van een schietpartij. Agenten die ter plaatse kwamen, troffen een 19-jarige man aan met een schotwond in zijn knie en een steekwond van acht centimeter breed in zijn onderrug.

Uit camerabeelden en een getuigenverklaring blijkt dat het slachtoffer die dag door twee personen van enkele meters afstand werd beschoten. Volgens de rechtbank is de 19-jarige veroordeelde man een van die schutters. Het slachtoffer zou daarna door een ander in zijn rug zijn gestoken.

Conflict drillrapscene

In het onderzoek is rekening gehouden met het scenario dat er sprake was van een conflict tussen twee rivaliserende drillrapgroepen. Zo zouden het slachtoffer en een andere persoon als eerste met vuurwapens op de verdachte hebben geprobeerd te schieten, waarna de verdachte met anderen de achtervolging inzette.

De verdachte heeft ontkend dat hij op de camerabeelden te zien is en gaf aan niets te maken te hebben met drillrap. Toch is hij door vier verschillende agenten op de camerabeelden herkend. Ook heeft het slachtoffer de achternaam van de verdachte genoemd als degene met wie hij ruzie had. De rechtbank acht het medeplegen van poging doodslag bewezen.

Ernstige zorgen

De rechtbank laat in het vonnis weten zich ernstige zorgen te maken over het feit dat de verdachte zich 'begeeft in een wereld waarin geweld over en weer wordt uitgelokt en het bezit van messen en vuurwapens onder jongeren gemeengoed lijkt te zijn geworden waarbij het daadwerkelijk gebruik van de wapens ook niet geschuwd wordt'.

"Bij het schieten op het slachtoffer zijn de vuurwapens bovendien gebruikt op korte afstand van anderen. Hierbij is zelfs geschoten terwijl een latere getuige in de vuurlinie stond. Dat het slachtoffer niet ernstiger gewond is geraakt, is overleden of dat er geen andere slachtoffers zijn gemaakt, is een wonder te noemen en niet te danken aan het handelen van verdachte."

Proeftijd

Omdat er ernstig rekening mee wordt gehouden dat de verdachte in de toekomst opnieuw een misdrijf zal begaan tegen anderen, legt de rechtbank tevens een proeftijd van twee jaar op. De andere schutter en diegene die stak zijn eerder al veroordeeld.