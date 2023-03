Failliet Amsterdams kledingmerk Scotch & Soda maakt doorstart door Amerikanen

Het Amsterdamse kledingmerk, dat in 1985 werd opgericht, zou het faillissement hebben aangevraagd vanwege 'ernstige cashflowproblemen' door de lockdowns tijdens de coronapandemie, de daaropvolgende energiecrisis en hoge inflatie. Het Financieele Dagblad schreef eerder al dat Scotch & Soda op zoek ging naar een bedrijf dat een doorstart wilde maken met het kledingmerk.

De van oorsprong Amsterdamse onderneming was 2011 in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital. De huidige eigenaar, Bluestar Alliance, is niet onbekend met het bezitten van kledingmerken, zo hebben ze ook het sportmerk Hurley in het portfolio.