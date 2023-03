OM gaat in hoger beroep tegen vrijspraak in zaak doodgestoken Casper Verheijen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank in de zaak rond de dood van Casper Verheijen. De rechtbank sprak de drie minderjarige verdachten vrij van openlijke geweldpleging. Daarnaast zou de jongen die Verheijen neerstak uit zelfverdediging hebben gehandeld en kreeg ook daarvoor geen straf opgelegd.

"Volgens het OM is er in de zaak van hoofdverdachte geen sprake van noodweer en is er voldoende bewijs voor openlijke geweldpleging door de drie minderjarige verdachten", aldus het Openbaar Ministerie vandaag.

De dood van Casper

Het is ruim een jaar geleden dat Casper Verheijen uit Nijmegen werd doodgestoken: hij is half januari klaar met zijn werkdag in de buurt van het Osdorpplein. Bij een coffeeshop aan de Sloterplas spreken drie jongens hem aan. Er ontstaat een woordenwisseling en die al snel uitdraait in een vechtpartij.

Verheijen maakt een kopstootbeweging en pakt twee van de drie jongens vast. Terwijl hij zijn collega's roept, komen zij los uit zijn greep. Verschillende getuigen hebben het daarna over een vechtpartij tussen de zes personen.

Eén messteek

Er ontstaat een situatie waarbij één van de minderjarige jongens op de grond ligt, terwijl hij door Casper wordt geslagen en door een collega tegen zijn hoofd wordt getrapt. Op dat moment steekt de verdachte Verheijen met één messteek in zijn hart.

De rechtbank besloot een week geleden de verdachten vrij te spreken van openlijke geweldpleging. De hoofdverdachte van 16 jaar oud werd ontslagen van alle rechtsvervolging omdat hij uit noodweer zou hebben gehandeld.

Nabestaanden van Verheijen reageerden woedend op het besluit van de rechtbank. "Godverdomme", klonk het terwijl iemand de rechtszaal verliet. Ook zijn vader sloeg op tafel en verliet de rechtbank vol emotie.

Tegen de hoofdverdachte eiste het Openbaar Ministerie nog 360 dagen jeugddetentie, waarvan 60 dagen voorwaardelijk. Tegen de twee andere verdachten werd een taakstraf geëist.