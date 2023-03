Langer vliegtuigoverlast: werkzaamheden Zwanenburgbaan pas begin mei klaar

Schiphol is een paar weken langer bezig met onderhoudswerkzaamheden aan de Zwanenburgbaan. Dat betekent dat Amsterdammers langer last hebben van de vliegtuigen die vanwege het onderhoud van andere banen gebruik maken.

Het werk zou eigenlijk half april afgerond zijn. De luchthaven laat weten dat de vertraging komt doordat er meer regen viel dan verwacht. "Schiphol vindt het vervelend dat door slechter dan verwachte weersomstandigheden het onderhoud aan de Zwanenburgbaan uitloopt."

De Zwanenburgbaan is een van de banen die relatief weinig overlast oplevert voor Amsterdam: het grootste deel van de vliegtuigen dat er landt of vertrekt vliegt namelijk niet over de stad. Vanwege het onderhoud wordt de Buitenveldertbaan vaker gebruikt en vliegen vliegtuigen rechtstreeks over bijvoorbeeld Zuidoost en Buitenveldert.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden, die in januari begonnen, begin mei afgerond zijn.