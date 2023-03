Kale en Kokkie vanaf de achterbank: "We houden hoop op de titel"

Normaal gesproken zien we Kale en Kokkie ergens in een Ajax-café of bij de Toekomst, maar vandaag analyseren de heren Ajax vanaf de achterbank van een Oldsmobile uit Colorado. Een mooie klassieke oldtimer voor twee echte Ajax-oldtimers: een betere combinatie is er niet.

Vanaf de achterbank analyseren de mannen de afgelopen weken van Ajax, want er is genoeg gebeurd. Bijvoorbeeld de Klassieker verliezen, Gerry Hamstra die lijkt te vertrekken en de vormdip van meerdere Ajax-spelers. Maar de focus gaat ook alweer op volgend seizoen en dan specifiek over welke spelers er naar Ajax moeten komen in de zomer. Kokkie is weet alvast twee namen te noemen: Hakim Ziyech en Joël Veltman.