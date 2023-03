Idee voor referendum over groenplannen lijkt genoeg steun te krijgen: "Geen lichtzinnig middel"

"Als er meer tijd en ruimte was geboden waren we in gesprek gegaan. Maar die tijd was er niet want het stond geagendeerd om aangenomen te worden", vertelt Brilman. "Dus toen moesten we min of meer aan de noodrem trekken."

'Sjoemelgroen'

Volgens indieners is er te weinig aandacht voor het bescherming en ook aanleggen van genoeg groen in de stad. Een voorbeeld is een nieuw plein, nog in aanbouw, voor metrostation Noord, vinden ze. Het is een plek waar veel nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Er gelden in Amsterdam groennormen van 28, 22 en 16 vierkante meter per woning, afhankelijk van de dichtheid.

Fennis wijst naar het plein in aanleg achter haar. "22 vierkante meter per woning. En dan zie je dit. Er komen tenminste een paar bomen, maar het is meer pad dan groen. Dat valt onder sjoemelgroen. Kijk eens even hoeveel woningen hier staan en hoe weinig groen er is."