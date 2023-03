Bezorger levert pakket af in Bos en Lommer, maar dieven stelen zijn bestelbus

De politie heeft rond 21.00 uur vanavond twee verdachten opgepakt na een achtervolging van een gestolen bestelbus. De bus werd gestolen op het moment dat een pakketbezorger een pakketje aan het afleveren was op de Bos en Lommerweg.

De pakketbezorger belde daarna 112. Meerdere politiewagens en een politiehelikopter werden ingezet. Zij volgden het busje. Op de Ceintuurbaan zag een omstander zo'n zeven politiewagens op hoge snelheid langsrijden.

Het busje werd op de hoek van het Sarphatipark en de Tweede Jan Steenstraat in Zuid klemgereden. "Er zijn twee mensen aangehouden en de bus is weer terecht", laat een politiewoordvoerder weten. De twee zitten vast op verdenking van diefstal in vereniging.