Protestborden op NDSM-werf: "Neuken doe je op de Wallen"

De borden werden dit weekend opgehangen. Het gaat om teksten als 'neuken doe je op de Wallen!' en 'geen hoeren op de NDSM!'.

De NDSM-werf is een van de drie mogelijke locaties waar volgens de plannen van burgemeester Halsema mogelijk een erotisch centrum komt. De andere twee locaties liggen in de buurt van de Rai in Zuid. Ook daar is veel verzet tegen de plannen.

Deze week vinden er verschillende informatieavonden en een debat in de Stopera over het onderwerp plaats.

De kunstenaars hebben vandaag een video van het ophangen van de borden verspreid: