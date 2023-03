Een mammoet-gehaktbal: geen culinair hoogstandje, wel voer voor discussie

De allereerste mammoet-gehaktbal ter wereld werd gisteren gepresenteerd in NEMO. Het stuk vlees is met behulp van DNA-wetenschap gemaakt door een Australisch kweekbedrijf. Niet omdat het nou zo lekker is, sterker nog, je kunt het nog niet eens eten, maar wel om de discussie over de toekomst van de vleesproductie aan te wakkeren.

"Kweekvlees is vlees dat gemaakt wordt van de cellen van dieren en niet door het te slachten", vertelt Bas Korsten, van reclamebureau Wunderman Thompson. Volgens hem gebeurt het al in Amerika, Singapore en Australië, maar nog niet in Europa. Om het ook hier meer op de kaart te zetten, kwam Korsten met het idee van de mammoet-gehaktbal: "Wat het zegt is dat we geen dieren hoeven te slachten, want zelfs dieren die er niet meer zijn kun je tot vlees maken in de toekomst."

DNA-wetenschap

Het vlees is in samenwerking tussen het Australische kweekbedrijf en professoren tot stand gekomen. "We hebben naar de genetische informatie van de mammoet gekeken en dat opgevuld met informatie van de Afrikaanse olifant. Dat hebben we dat in een schapencel geïnstalleerd en die ging toen het eiwit maken", vertelt Ernst Wolvetang van de Universiteit van Queensland. "We zijn er ongeveer 9 maanden mee bezig geweest. Het grootste werk was om genoeg cellen te produceren om deze meatball te maken", aldus de professor.