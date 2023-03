Twee Amsterdammers aangehouden voor fraude met QR-codes voor coronavaccin

In februari 2022 zouden de valse QR-codes door zowel de man als de vrouw zijn aangemaakt. Eén van hen was op dat moment werkzaam bij de GGD. Op deze manier konden mensen zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn wel over een QR-code beschikken.

1.300 afnemers

In totaal gaat het om minimaal 1.300 afnemers van valse vaccinatie- en testregistraties van de verdachten. Deze zullen in het onderzoek dat loopt worden meegenomen. De politie laat weten dat er niet uitgesloten wordt dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

De politie vermoedt dat deze valse QR-codes werden gebruikt om naar landen te reizen waar op dat moment een code vereist was om het land in te mogen.