"Er is een soort familiegevoel, samen naar de top willen komen": de Straten op de Hondsrugweg

de Straten op de Hondsrugweg

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag praten we met drie jonge creatievelingen in Zuidoost.

Giefa Sparkle is zangeres, rapper, actrice, muzikant en docent. Veel verschillende dingen dus, maar het draait allemaal om creatie: van muziek, theater en – zoals ze zelf zegt – van hoop. In haar muziekcarrière is ze bezig met de overstap van Nederlandstalige naar Engelstalige muziek: "Ik ga nu wat dieper in op onderwerpen als mentale gezondheid en in het Engels is dat beter te verwoorden."

Van het ene muzikale talent gaan we door naar het volgende. Ruskey treedt volgende maand op in de bovenzaal van Paradiso. Nu is hij druk bezig met de voorbereiding en laat ons zien hoe hij zijn eigen muziek produceert. Zijn liefde voor muziek is overbracht door zijn familie: “Mijn opa was een gospelgitarist, en ik heb eigenlijk altijd al een liefde gehad voor muziek die uit de kerk komt."

In een oldtimer, een Renault Major 10, rijdt Ryan ons naar zijn huis. De rol van verbinder past Ryan goed: "Al op de basisschool werd in mijn rapporten geschreven dat ik juist de jongen was die de meisjes en jongens met elkaar verbond." Sinds drie jaar heeft Ryan samen met Giefa een platform genaamd Jongvolwassen. In dit leertraject voor jongeren gaat het om visieontwikkeling, eigenaarschap en ondernemerschap.

Nu voelt de omgeving van zijn woning nog behoorlijk aan als een bedrijventerrein, maar in de toekomst zal de Hondsrugweg veranderen in het Hondsrugpark. Hier komen 5.000 nieuwe woningen en een stadspark. Ryan is actief als kwartiermaker van deze nieuwe wijk:"Wij moeten zorgen dat deze buurt verbinding gaat leggen met de buurt die er al is en de feeling daarin meenemen.”

En wat dat specifieke gevoel van Zuidoost dan is? "Dat zit 'm in de mensen, de geschiedenis van mensen, de verschillende generaties en het zorgzame.” Een sterkte community dus: "Er is een soort loyaliteit, respect, familiegevoel, samen naar de top willen komen.”