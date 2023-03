Rechter beslist: vaker weekend- en avonddiensten voor straatvegers in Amsterdam

De rechtbank Amsterdam heeft besloten dat een gemeentelijke proef met flexibele werkroosters door mag gaan. Vanaf 1 april krijgen zo'n 1800 vuilophalers, stratenmakers en boa's hierdoor vaker te maken met avond- en weekenddiensten. De ondernemingsraad (OR) stapte naar de rechter om de voorbereidingen van de nieuwe regeling te stoppen, maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Wel heeft de rechter om een extra onderbouwing gevraagd van de gemeente.

AT5

Door de uitspraak staat niets de start van het proefjaar, aanstaande zaterdag, in de weg. De overwegingen van de rechter worden later bekend gemaakt, op 13 april. Een dag later, 14 april, moet de gemeente de rechter een onderbouwing sturen waarom het rooster, ondanks dat de OR het niet wil, toch ingevoerd moet worden. Dit had de gemeente al wel verwacht. "Dit had de gemeente ook al zelf voorgesteld aan de rechter", aldus wethouder Hester van Buren in een schriftelijke reactie. De rechter zou dan alsnog het proefjaar kunnen beëindigen. De advocaat van de OR ziet dat als een lichtpuntje. "De gemeente is nu immers verplicht de procedure bij de kantonrechter – die ze eerst niet wilde starten – wel aanhangig te maken. Dit was steeds de juiste weg en die wordt nog bewandeld." De proef met dit rooster duurt een jaar en betekent in grote lijnen dat medewerkers van drie van de vijf afdelingen van Stadsbeheer vaker in het weekend, in de avond en op feestdagen worden ingezet. Volgens de gemeente is het een noodzakelijke maatregel om de stad op dag en nacht schoon en veilig te houden, dat vraagt om dit soort roosters. Daarom wordt er nu ook nu al op sommige plekken in avonden en weekenden gewerkt.

Wethouder: 'Fijn dat er duidelijkheid is' "We begrijpen de zorgen en de impact die de nieuwe roosters hebben en dat deze uitspraak voor een aantal medewerkers teleurstellend is", schrijft wethouder Hester van Buren in een reactie. "Uiteraard blijven we in gesprek met iedereen die het aangaat, we houden vinger aan de pols bij de invoering op 1 april en daarna. We hebben aandacht voor de zorgen van medewerkers en zullen de vragen die leven, goed blijven beantwoorden. Wanneer medewerkers thuis in de problemen komen doordat ze bijvoorbeeld mantelzorgtaken hebben, zullen we proberen dit met maatwerk op te lossen. De nieuwe roosters geven ons de gelegenheid om onze inzet in de stad beter te spreiden doordat we meer in de weekenden en avonden gaan werken in plaats van ons alleen te concentreren op inzet op maandag tot en met vrijdag overdag."

Discussie in de rechtszaal De roosterdiscussie tussen de OR en de gemeente speelt al jaren. Eerder al had Peter Teesink, gemeentesecretaris en baas van alle ambtenaren, afspraken gemaakt met de OR over het nieuwe rooster. "Maar de gemeente weet al sinds 3 februari dat ondersteuning van de achterban ontbreekt", legde de advocaat van de ondernemingsraad afgelopen dinsdag uit aan de rechter. Toen medewerkers die informatie te horen kregen, waren ze woedend. Volgens de OR is zo'n 95 procent van de werknemers voor wie dit straks zal gelden tegen de invoering van de roosterwijziging. Tientallen medewerkers van Stadsbeheer, waar de groepen onder vallen, hadden zich bij de de rechtbank verzameld.

Quote "Als iemand van ons met pensioen gaat, komt er niemand voor terug. Er moeten gewoon mensen aangenomen worden tegen dit probleem" gemeentemedewerker

De zaal zat helemaal vol, voornamelijk met medewerkers: "Ze spelen met mijn uren. Ik ben mantelzorger, wie gaat mijn tante dán verzorgen als ik straks in de avonden moet gaan werken? Dit kan gewoon niet." Na het woord van de ondernemingsraad volgt hard applaus vanuit de zaal, wanneer de naam van de gemeentesecretaris wordt genoemd volgt door enkele medewerkers 'boe'-geroep. Maar volgens de gemeentesecretaris had de OR al ingestemd en kan dit niet meer teruggedraaid worden. In de rechtbank vanmiddag zegt de advocaat van de gemeente: "Draagvlak is geen voorwaarde, maar een doel waar we naartoe blijven werken."

Vooral onder de oude garde van straatvegers is de onrust te merken. Eerder sprak AT5/NH Nieuws met deze groep medewerkers: "Ons hele team is al weken in rep en roer", zei een van hen. Wij gaan hier niet mee akkoord." "Dit is niet de oplossing", zei een vrouw van de afdeling schoon dinsdag buiten de rechtbank. "Als er iemand met pensioen gaat, komt er niemand voor terug. Dat is het probleem, er moeten meer mensen worden aangenomen. Meer jonge mensen, en die zijn er hoor!"