Biculturele meisjes sporten minder dan andere tieners: "Maar hier begrijpen we de cultuur"

Biculturele tienermeiden die opgroeien in armoede sporten minder vaak dan hun leeftijdsgenoten. Dat komt door meerdere factoren, zo blijkt uit onderzoek. Een deel heeft niet genoeg geld, anderen willen of mogen niet met jongens sporten. Bij de workshops van Favela Street in de Calandhal in Nieuw-West proberen ze de barrières voor de meisjes weg te halen. "Hier kun je dragen wat je wil en kun je je gedragen hoe je wil."

Nihad Salihi is trainer bij Favela Street. Ze vertelt dat ze vroeger vaak op pleintjes voetbalde. "Daar werd ik mee gepest, omdat ik het enige meisje was. De motivatie ging achteruit om de sport te doen die ik zo leuk vond." Nu probeert Salihi een veilige omgeving voor tienermeisjes te creëren die ze vroeger zelf had willen ervaren.

Overgang naar jonge vrouw

Uit het onderzoek van het Mulier Instituut dat in februari is verschenen, blijkt dat er verschillende redenen voor de meisjes zijn om niet of minder te sporten. Bij islamitische meisjes speelt de overgang van het 'vrouw worden' een rol. Ze mogen of willen niet meer met jongens sporten. Sahili vertelt: "Sommigen krijgen vanuit huis mee dat het niet goed is om in het openbaar te sporten, want 'dan kan iedereen je zien' en 'wat zullen ze wel niet denken?'. En anderen vinden het zelf niet fijn om buiten te sporten. Als je in een sportlegging loopt kun je een opmerking naar je hoofd krijgen."

Dat de meisjes wel bij Favela Street komen sporten, komt volgens de trainers waarschijnlijk doordat ze zich kunnen identificeren met de trainers. "We spreken de taal, we begrijpen de cultuur en achtergrond. Ze voelen zich hier begrepen en gehoord", aldus Salihi. Volgens trainer Maroua Mouzouri komt het ook doordat ze niet alleen sporten met elkaar, maar ook op persoonlijk vlak groeien. "We proberen ze zelfverzekerd te maken."