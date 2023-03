Gemeente verbiedt TikTok op werktelefoons van ambtenaren

Dat schrijft wethouder Touria Meliani, die tijdelijk de waarnemend portefeuillehouder us voor ICT en Digitale Stad in een brief aan de leden van de gemeenteraad. "De gemeente is gestart met een analyse van de risicovolle applicaties die op gemeentelijke apparaten worden gebruikt." De wethouder laat weten dat TikTok de eerste app is die onder de loep wordt genomen. Alle ambtenaren zijn nu verplicht om de applicatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Het college kan de app niet verbieden op telefoons die niet van de gemeente zijn. Wel adviseert het college 'met klem' aan alle ambtenaren om TikTok ook op hun privételefoons te verwijderen, aangezien die ook vaak toegang hebben tot gemeentelijke informatie via WhatsApp of de e-mail.

Rusland en Noord-Korea

De komende tijd gaat de gemeente bekijken of er naast TikTok nog andere risicovolle apps zijn die moeten worden verboden. De AIVD adviseert dat om apps uit Rusland, Noord-Korea en Iran niet te installeren. Het college verwacht dat binnen zes weken TikTok niet meer bereikbaar is op de gemeentelijke apparaten.

