Nachtvervoer en meer inspraak sekswerkers: dit zijn de plannen van de nachtburgemeester

AT5 maakt een rondje door de nacht met de nieuwe nachtburgemeester Freek Wallagh. Freek is vorige week in een uitverkochte Bitterzoet verkozen tot nachtburgemeester na een verkiezing van meerdere rondes. Hoe zien zijn plannen er uit? En hoe gaat hij deze verwezenlijken?

Het nachtelijke rondje met Freek begint bij Amsterdam Centraal, waar hij vertelt over zijn plannen met betrekking tot het openbaar vervoer in de nacht."Je zit nu gewoon in een situatie dat voor 90 procent van de Amsterdammers de nacht niet meer toegankelijk is. Goede infrastructuur in de nacht zou vanzelfsprekend moeten zijn", zo vertelt Freek.

Erotisch centrum

Ook de komst van een mogelijk erotisch centrum in Rai of Noord, is iets wat Freek aan het hart gaat. "Uiteindelijk moet sekswerk de 21e eeuw in op een hele hoop manieren. Als je dat aan de sekswerkers zelf vraagt komen ze met een hele andere wensenlijst dan de gemeente. Uiteindelijk gaat het om het weghalen van het stigma en het creëren van een veilige werksfeer." Freek denkt - net als de meeste sekswerkers - dat een centrum dat van buiten niet duidelijk herkenbaar is, slecht is voor hun inkomsten.

De ambtsperiode van Freek loopt tot 2025.