Pakhuis de Zwijger krijgt interim-directeur na terugtreden in opspraak geraakte directie

Oeds Westerhof begint volgende week als interim-directeur van Pakhuis de Zwijger. Hij vervangt Egbert Fransen, die samen met adjunct-directeur Hester Tiggeloven besloot terug te treden nadat er in Het Parool een verhaal verscheen over een 'angstcultuur' binnen het debatcentrum.

Fransens vervanger, de 57-jarige Westerhof, vervulde in het verleden vaker bestuursfuncties in de culturele sector. Tussen 2013 en 2019 leidde hij binnen de gemeente Leeuwarden een werkgroep die ervoor zorgde dat de stad in 2018 'culturele hoofdstad' van Europa werd. In september vorig jaar werd Westerhof zakelijk leider van Sexyland World, dat in Noord zit.

De inmiddels teruggetrokken Fransen werd in het Parool-artikel door oud-medewerkers van Pakhuis de Zwijger omschreven als 'emotionele man', wat leidt tot geschreeuw, scheldpartijen en schoppen tegen spullen wanneer iets hem niet bevalt. "Het was altijd een combinatie van schreeuwen, schoppen en slaan tegen een kast, zijn telefoon op tafel slaan, dat soort dingen", aldus een oud-medewerker. De krant schrijft dat 'het humeur van Fransen een indicator is voor de sfeer op de werkvloer'.

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) liet eerder deze maand weten dat ook de huidige werknemers van Pakhuis de Zwijger aangeven dat ze zich eerder niet veilig hebben gevoeld. "Wist ik het eerder? Nee. Anders had ik ingegrepen", aldus Meliani.

Na het terugtreden van Fransen en Tiggeloven kondigde De raad van toezicht aan dat er een onderzoek komt naar de werkcultuur binnen Pakhuis de Zwijger.